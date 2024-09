Trump i Harris s'acusen de no tenir un pla per als EUA

Harris promet reinstaurar la protecció de l'avortament i Trump exhibeix victòries judicials malgrat la "persecució"



MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump i la vicepresidenta, Kamala Harris, s'han acusat aquest dimarts de no tenir un pla per al país durant el debat celebrat en la cadena de televisió ABC News de cara als eleccions presidencials de novembre.

Harris ha assegurat que Trump només pretén "baixar els impostos als rics", mentre que el magnat ha acusat la candidata demòcrata de "copiar" la política de "quatre frases" de l'actual president, Joe Biden, la gestió del qual ha deixat la "major taxa d'inflació" de la història del país, si bé aquesta data ha estat qüestionada pels analistes d'ABC News.

Després d'això, Trump ha destacat que la seva Administració va aconseguir una de les taxes d'inflació més baixes dels Estats Units, i ha defensat les seves polítiques, també la gestió de la pandèmia de Covid-19, que va deixar milers de morts al país.

Harris ha dit que pretén millorar la situació de la classe mitjana i treballadora, centrant-se en els famílies joves i en els alts preus dels lloguers de l'habitatge.

I ha criticat el llegat de Trump: "Ens va deixar les pitjors dades de desocupació des de la Gran Depressió. Donald Trump ens va deixar la pitjor epidèmia pública en un segle. Donald Trump ens va deixar el pitjor atac a la nostra democràcia des de la Guerra Civil. I el que hem fet és netejar el desastre de Donald Trump. El que hem fet i el que pretenc fer és construir sobre el que sabem".

El candidat republicà ha promès que els ciutadans nord-americans "no tindran preus més alts" amb ell perquè farà "milers de milions de dòlars" a la Xina i a la resta de països del món, tal com va fer durant el seu mandat després de la imposició de grans aranzels, que va desembocar en una guerra comercial amb Pequín i amb malestar amb els seus socis europeus.

"INSTRUMENTALITZACIÓ" DELS CASOS CONTRA TRUMP

Quant als diferents casos judicials a què s'enfronta, Trump ha acusat un cop més l'Administració Biden d'"instrumentalitzar" el Departament de Justícia per fer una persecució "política" en contra seva.

"Cadascun d'aquests casos va ser iniciat per ells contra el seu oponent polític. I estic guanyant la majoria d'ells, i guanyaré la resta en apel·lació", ha afegit en referència a la decisió del Tribunal Suprem d'avalar parcialment la seva immunitat presidencial.

Harris ha mostrat la seva preocupació davant de la possibilitat que Trump arribi a la Casa Blanca, al·legant que els autoritats no podrien detenir les seves accions, una hipotètica responsabilitat que ha traslladat a la població nord-americana.

"El Tribunal Suprem dels Estats Units va dictaminar recentment que l'expresident seria essencialment immune a qualsevol mala conducta si tornés a entrar a la Casa Blanca. I és tracta d'algú que ha dit obertament que acabaria, cito textualment, amb la Constitució dels Estats Units; que armaria el Departament de Justícia contra els seus enemics polítics", ha advertit Harris.

També s'ha fet ressò d'unees declaracions del magnat en què parlava sobre un "bany de sang" després dels resultats dels eleccions, si bé l'expresident assegura que s'han tret de context aquestes paraules.

En resposta, Trump ha responsabilitzat els demòcrates de "les coses que diuen" sobre la seva figura per l'intent d'assassinat en contra seva durant la celebració d'un míting en el mes de juliol.

"Probablement" va patir un atemptat "per les coses que diuen de mi. Parlen de democràcia, que soc una amenaça per a la democràcia. Ells són l'amenaça a la democràcia", ha afegit Trump.

L'AVORTAMENT

Els dos candidats han debatut també sobre el dret a l'avortament al país, que s'ha vist minvat en els estats governats pels republicans d'ençà que el Suprem anul·lés l'any 2022 la històrica sentència de Roe versus Wade, que va reconèixer per primera vegada el dret de les dones a l'avortament sense restriccions el primer trimestre de l'embaràs, un precedent legal que s'aplica des de 1973.

Trump ha tornat a dir que els "radicals" demòcrates aposten per permetre que el nadó sigui "avortat" el novè mes i fins i tot després del seu naixement, i ha justificat la decisió del Suprem sobre aquest tema com una manera de donar més poder de decisió als estats, si bé ha emfatitzat que creu en les excepcions en casos de violació, incest i quan perilli la vida de la mare.

Harris ha dit: "Trump va triar a dit tres membres del Tribunal Suprem d'Estats Units amb la intenció que desfessin els proteccions de Roe contra Wade. I van fer exactament el que ell pretenia. I ara a més de 20 estats hi ha prohibicions de l'avortament de Trump que converteixen en delicte que un metge o una infermera prestin assistència sanitària. En un estat, preveu presó per a tota la vida".

De fet, ha recordat que en algunes ocasions ni tan sols hi ha excepcions en casos de violació o incest. "I hom no ha d'abandonar la seva fe o les seves creences profundament arrelades per estar d'acord amb que el govern i Donald Trump certament no haurien de dir a una dona el que ha de fer", ha afegit.

Finalment, ha assegurat que signarà "amb orgull" un possible projecte de llei que restableixi els proteccions atorgades per l'esmentada sentència, i ha advertit que Trump "signaria una prohibició nacional de l'avortament".