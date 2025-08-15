Trump fixarà en una o dues setmanes els aranzels per als microxips, que podrien arribar al 300%

MADRID 15 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha apuntat que espera presentar "la setmana que ve i la següent" aranzels per a l'acer i els semiconductors, advertint que les empreses que no fabriquin al país hauran de fer front a tarifes de fins al 300% en alguns casos.
"Fixaré aranzels la setmana que ve i la següent per a l'acer i per als xips", ha anunciat Trump a bord de l'avió presidencial hores abans de la seva esperada reunió amb Vladimir Putin, president de Rússia, encara que no estava clar si el mandatari nord-americà va poder equivocar-se, ja que el passat mes de juny va fixar aranzels del 50% per a l'acer i l'alumini.
En qualsevol cas, ha recordat que les empreses que no fabriquin a Estats Units hauran de fer front als aranzels, que en alguns casos, podrien arribar "al 200%, el 300%".
"Tindré una tarifa més baixa al principi, la qual cosa els donarà l'oportunitat de venir i construir, i molt alta després de cert temps", ha explicat l'inquilí de la Casa Blanca, que confia que davant de l'amenaça d'haver de pagar aranzels molt elevats les empreses "vindran i construiran".
En aquest sentit, ha presumit que Estats Units és el país "més atractiu del món", amb l'economia i les empreses més vibrants, després de batre nous màxims borsaris. "Fa un any, estàvem morts i ara tenim el país més en auge", ha afirmat.