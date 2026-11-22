Michael Brochstein / Zuma Press / Europa Press
MADRID 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El president estatunidenc, Donald Trump, ha advertit aquest diumenge que serà "molt difícil treballar" amb un Congrés controlat per l'oposició del Partit Demòcrata a partir del gener i ha personalitzat en el portaveu demòcrata al Senat, Chuck Schumer.
"Serà molt difícil per a mi treballar amb Chuck Schumer si es converteix en el portaveu de la majoria al Senat", ha apuntat Trump en un missatge publicat a les xarxes socials.
"Ha estat un gran fracàs com a líder, un dels pitjors de la història, i tinc pocs dubtes que tornarà a fracassar", ha argumentat.
Trump creu que "tot el que ha fet ha estat perpetuar la falòrnia de Rússia, Rússia, Rússia i moltes altres falòrnies i estafes, la qual cosa va fer molt fàcil i gloriosa la meva victòria del 2024". "Ja hi tornem a ser!", ha reblat.
Ahir mateix, en una entrevista a Fox News, Trump plantejava la possibilitat d'arribar a una "històrica" col·laboració amb els demòcrates i esmentava noms de demòcrates moderats com Hakeem Jeffries o el mateix Chuck Schumer. "Hakeem Jeffries és un paio intel·ligent i raonable. El mateix Chuck Schumer", va apuntar.
El cap de gabinet de la Casa Blanca, "Stephen Miller és una molt bona persona i penso que Hakeem Jeffries ho podrà veure. Espero col·laborar amb Hakeem Jeffries", va insistir. "Hi ha opcions que ho puguem fer millor que amb una majoria molt petita dels republicans", va argüir.
"Els demòcrates tenen punts bons en sanitat... i tenen alguns punts dolents. Hi ha opcions que ho puguem fer bé en sanitat i en moltes altres coses", va explicar.