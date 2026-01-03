Trump: EUA "es farà càrrec" de Veneçuela fins que trobi un substitut acceptable de Maduro

Will Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto
MADRID 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte que el seu país es "farà càrrec" de la situació a Veneçuela fins que es decideixi per un substitut acceptable del president Nicolás Maduro, capturat aquesta matinada amb la seva dona després d'un assalt nord-americà a la seva "fortalesa en el cor de Caracas" enmig de bombardejos d'EUA contra la capital i rodalies.
"Ja hi hem arribat, però ens hi quedarem fins que es produeixi la transició adequada. Així que ens hi quedarem, ens en farem càrrec, en essència, perquè la transició sigui possible", ha dit en roda de premsa.
Trump ha descrit un futur per a Veneçuela en què les "enormes companyies petrolieres d'Estats Units, les més grans del món", es gastaran "milers de milions de dòlars, arreglaran la infraestructura que està molt danyada, la infraestructura petroliera, i començaran a guanyar diners per al país".
Després de recordar que Maduro està ara mateix imputat a Estats Units per delictes relacionats amb el narcotràfic i el terrorisme, Trump ha confirmat que Maduro i la seva dona, la primera dama Cilia Flores, també detinguda, seran traslladats a Nova York des de l'USS Iwo Jima', on tots dos hi són, "per enfrontar-se a tot el poder de la justícia nord-americana".