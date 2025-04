EUA.- Trump eleva els aranzels a la Xina un altre 20%, fins al 145%, per la inacció en el tràfic de fentanil

MADRID 10 abr. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha comunicat que el sumatori dels aranzels combinats que Donald Trump ha imposat als productes importats de Xina ascendeixen ja al 145% després d'incloure's un 20% extra per la suposada inacció del gegant asiàtic davant del tràfic de fentanil, segons ha avançat la 'CNBC'.

El president nord-americà ja va elevar ahir al 125% els gravàmens a Pequín després que respongués als aranzels de Washington apujant al 84% les seves tarifes sobre les mercaderies nord-americanes.

"Basant-me en la falta de respecte que Xina ha mostrat als mercats mundials, per la present elevo l'aranzel cobrat a Xina pels Estats Units d'Amèrica al 125% amb efecte immediat. En algun moment, esperem que en un futur proper, Xina s'adonarà que els dies per estafar als EUA i altres països ja no són sostenibles o acceptables", ha assegurat en un post a 'Truth Social'.

D'altra banda, Trump també ha augmentat l'aranzel sobre articles amb un valor inferior als 800 dòlars al 120% des del 90% previ. També s'incrementarà el cost "per article postal" d'aquests béns a 100 dòlars a partir del 2 de maig i a 200 dòlars l'1 de juny.