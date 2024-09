Trump diu que Taylor Swift "probablement pagarà en el mercat" donar suport a Harris

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha dit que la cantant Taylor Swift "probablement pagarà en el mercat el preu" de demanar públicament el vot per a la candidata del Partit Demòcrata a les eleccions presidencials de novembre, Kamala Harris.

Trump ha dit que no segueix la carrera de Taylor Swift per "qüestió d'edat" però l'ha descrita en una entrevista a Fox News com "una persona molt liberal", que "sempre sembla que recolza un demòcrata". l'any 2020, l'artista ja es va posicionar a favor de l'ara president, Joe Biden.

Swift va publicar un missatge en les xarxes socials al final del recent debat televisat entre Trump i Harris per deixar clar que votarà per Harris, a la qual considera una "guerrera", "una líder ferma". Ha emfatitzat a més la defensa que el 'número dos' de la candidatura ha fet de la comunitat LGTBI i del dret a l'avortament, en un missatge que signa com a "senyora dels gats sense fills", en al·lusió a unes declaracions masclistes del company de candidatura de Trump, J.D. Vance.

L'artista ha justificat el seu anunci en la necessitat de "ser molt transparent" respecte als comicis, en assabentar-se que Trump havia difós un suposat suport a la seva pròpia candidatura, amb una imatge generada per intel·ligència artificial.