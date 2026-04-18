Europa Press/Contacto/Li Rui
MADRID 18 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat aquest dissabte a Espanya, un país que "fa pena veure" per unes "desastroses xifres econòmiques" tot i que "no contribueix gairebé res a l'OTAN".
Ha repetit així una crítica recurrent cap a Espanya, a la qual retreu una manca de contribució econòmica a l'Aliança Atlàntica. Al març va dir que Espanya era l'únic aliat a oposar-se a dedicar el 5% del seu PIB a la despesa en defensa.
"Algú s'ha fixat en el malament que li va a Espanya? Les seves xifres econòmiques, malgrat no contribuir pràcticament res a l'OTAN ni a la seva defensa militar, són absolutament desastroses. Fa molta pena veure-ho", ha manifestat en la seva plataforma Truth Social.