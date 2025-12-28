Trump diu que EUA "potser s'ha convertit en la nova ONU" pels seus esforços de pau

Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP
Acusa la institució internacional d'ineficaç per parar conflictes
MADRID, 28 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'EUA, Donald Trump, ha celebrat aquest diumenge l'alto-el-foc temporal Tailàndia-Cambodja, que atribueix als seus esforços de mediació per parar diversos conflictes enguany i que, en general, obren la possibilitat que el seu país s'hagi convertit en un substitut de Nacions Unides en iniciatives de pau: "Potser Estats Units s'ha convertit en la veritable ONU".
En la seva plataforma Truth Social, ha felicitat els líders de Tailàndia i Cambodja per haver posat fi provisionalment a tres setmanes de noves hostilitats transfrontereres que s'han saldat amb un centenar de morts: "Estats Units, com sempre, es va enorgullir d'ajudar".
Trump ha tornat a insistir que la seva tasca de mitjancer ha aconseguit detenir "vuit guerres durant els últims onze mesos", la seva habitual declaració quan es refereix als seus assoliments de pacificador en política exterior.
Considera que ha posat fi a conflictes com el de l'est de República Democràtica del Congo, el d'Armènia-Azerbaidjan i el que va esclatar aquest any entre Índia i Pakistan, si bé alguns continuen, com al país africà, o bé han acabat a través de converses directes entre els bel·ligerants, com asseguren tant Nova Delhi com Islamabad.
Al Pròxim Orient, Israel segueix atacant Gaza gairebé diàriament malgrat l'alto-el-foc en vigor mentre Exèrcit israelià denuncia incursions contra les seves posicions en l'enclavament palestí.
Trump afegeix una reflexió sobre la utilitat de Nacions Unides: "Potser Estats Units s'ha convertit en la veritable ONU, que ha estat de molt poca ajuda en cap d'aquests casos, incloent el desastre actual entre Rússia i Ucraïna".
"L'ONU ha de començar a participar activament en la PAU MUNDIAL", ha dit el president nord-americà, que des del seu primer mandat és molt crític amb la institució internacional i les seves agències.