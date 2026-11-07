Trump destitueix la cap de gabinet dies després del desastre electoral republicà

Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Europ
El lideratge demòcrata critica que el successor sigui l'ultranacionalista Stephen Miller
MADRID, 7 nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha destituït la seva cap de gabinet, Susie Wiles, que serà reemplaçada dilluns per un dels principals ideòlegs ultranacionalistes del moviment MAGA, Stephen Miller.
És una mesura dies després del desastre dels republicans en les eleccions legislatives de meitat de mandat i que ha enfurismat el nou lideratge demòcrata de la cambra pel gir encara més extremista que ha adoptat el mandatari.
L'inquilí de la Casa Blanca ha anunciat a les seves xarxes socials que Miller, "un dels assessors de major confiança, assumirà" el càrrec aquest 9 de novembre.
En el mateix missatge, ha agraït l' "excepcional" tasca de Wiles, la primera dona al capdavant del seu gabinet.
Miller, actualment sotscap de gabinet de la Casa Blanca i assessor de Seguretat Nacional, és l'artífex de les polítiques d'immigració de línia dura del Govern, incloses les batudes de deportació massiva de migrants indocumentats.
Prèviament va ser assessor polític el primer mandat de Trump, arribant a redactar el seu discurs de la investidura de 2017. Després de la derrota electoral de Trump el 2020, Miller va fundar America First Legal, una fundació que s'oposa a les iniciatives empresarials en matèria de diversitat, igualtat i inclusió.
El líder del Partit Demòcrata i molt possible cap de la nova majoria en el Senat, Chuck Schumer, ha traslladat la seva absoluta repulsa pel nomenament de Miller i ha promès que farà ús de la imminent majoria demòcrata al Congrés per obstaculitzar el seu nomenament "a cada pas" que sigui possible.
"Stephen Miller és l'arquitecte de les polítiques més bàrbares i inhumanes d'aquesta administració. Trump no podria haver fet una pitjor elecció", ha manifestat Schumer.
Per al futur líder del Partit Demòcrata en la nova Cambra de Representants dels Estats Units, Hakeem Jeffries, el nomenament de Miller també resulta intolerable perquè es tracta de "un xenòfob perillós i un extremista imprudent amb les mans tacades de sang nord-americana", i la presència del qual al govern "ha de ser eradicada com un tumor maligne". "Ha d'acomiadar-ho avui mateix".