Trump, després de l'intent d'assassinat: "Se suposa que haig d'estar mort"

MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

L'ex-president d'Estats Units Donald Trump ha afirmat aquest diumenge durant una entrevista amb el ' New York Times' que "se suposa" que ha de "estar mort" després de sobreviure a un intent d'assassinat durant un míting a Pennsilvània que ha qualificat de "experiència molt surrealista".

"El metge de l'hospital va dir que mai havia vist alguna cosa així, ho va qualificar de miracle", ha explicat en el seu avió privat a bord a Milwaukee (Wisconsin) per participar en la Convenció Nacional Republicana que certificarà la seva candidatura a la Casa Blanca.

Trump portava durant l'entrevista un vendaje blanc que li cobria l'orella i el personal va insistir que no li prenguessin fotografies. "Se suposa que no haig d'estar aquí, se suposa que haig d'estar mort", ha subratllat, abans d'assenyalar que ho estaria si no hagués girat lleugerament el cap cap a la dreta per llegir un cartell.

El magnat ha asseverat que mentre els agents del Servei Secret li treien de l'escenari, ell volia seguir parlant amb els seus simpatitzants, però li van dir que no era segur i que havien de portar-ho a un hospital. També ha assegurat que durant les labors de les forces de seguretat li "van colpejar tan fort que" li van caure les sabates.

D'altra banda, ha aprofitat l'ocasió per agrair als agents que li van protegir i van abatre al tirador. "Li van matar d'un tir entre els ulls. Van fer un treball fantàstic. És surrealista per tots nosaltres", ha afegit.

"Molta gent diu que és la foto més emblemàtica que han vist mai. Tenen raó i no vaig morir. Normalment cal morir per tenir una foto emblemàtica", ha agregat en comentar l'emblemàtica fotografia en la qual surt aixecant el puny mentre va dir 'Lluita' diverses vegades.

En una altra entrevista amb el periòdic 'Washington Examiner', l'exmandatari ha assegurat que ha reescrit per complet el seu discurs per a la convenció amb l'objectiu d'abordar aquest moment i advocar per la unitat del país. "Aquesta és una oportunitat d'unir a tot el país, fins i tot a tothom. El discurs serà molt diferent, molt diferent del que hauria estat fa dos dies", ha afirmat.

L'atac, en el qual Trump va resultar ferit lleu en la seva orella dreta després que la bala la fregués, es va saldar amb la mort d'un simpatitzant i amb altres dos ferits, que han estat hospitalitzats. L'atacant, identificat com Thomas Matthew Crooks, de 20 anys, va ser abatut segons després per un franctirador del Servei Secret en la teulada des d'on va efectuar els trets.