Trump demana al Suprem revocar la suspensió d'expulsions basades en la llei d'enemics estranger

Europa Press/Contacto/Chris Kleponis - Pool via CN

MADRID 20 abr. (EUROPA PRESS) -

L'administració del president Donald Trump ha sol·licitat aquest dissabte al Tribunal Suprem nord-americà que reverteixi la seva decisió de bloquejar la deportació de veneçolans a l'empara de la llei d'enemics estrangers, emprada per la Casa Blanca per empresonar a El Salvador migrants irregulars acusats de pertinença a organització terrorista.

El procurador general John Sauer ha dit en un escrit de quinze pàgines recollit per Bloomberg que la defensa dels detinguts es va precipitar en anar directament al Suprem sense que instàncies judicials inferiors sabessin del cas i les seves al·legacions.

Sauer --principal representant legal de l'executiu davant del Tribunal Suprem-- ha argumentat que "els tribunals inferiors no han establert fets essencials en aquest cas" i que encara no s'ha investigat adequadament "el moment, la naturalesa i la forma de la notificació del govern" als implicats.

Ha reclamat al Suprem que, en cas de mantenir el seu dictamen, aclareixi si interfereix amb el recurs per part del govern a altres vies legals per fer deportacions, com les lleis migratòries vigents.

La petició de l'administració nord-americana arriba després que el Suprem va ordenar a Trump suspendre "fins a una altra ordre" les expulsions basades en la llei d'enemics estrangers.

L'ordre afecta particularment els detinguts en el centre de detenció de Bluebonnet, al nord de l'estat de Texas, acusats de formar part de l'organització criminal Tren de Aragua.

La decisió del tribunal va ser publicada a primera hora de dissabte després d'un litigi d'emergència impulsat pels advocats de la Unió Americana per les Llibertats Civils (ACLU) davant d'una nova partida imminent d'expulsió de veneçolans detinguts. Tots ells, segons l'apel·lació presentada per l'ACLU, eren "pujats a autobusos, presumiblement amb destinació a l'aeroport".

En declarar el Tren de Aragua com a entitat terrorista, l'administració Trump argumenta que va acabar facultada per aplicar aquesta llei, redactada al segle XVIII per al seu ús en temps de guerra.

La llei només s'havia invocat tres vegades en la història dels Estats Units; la més recent, durant la Segona Guerra Mundial per recloure civils nord-americans d'origen japonès en camps d'internament.

L'administració Trump, però, ha acabat emprant la llei per expulsar "en calent" els migrants que identificaven com a membres d'aquesta organització criminal, independentment del seu estatus migratori i sense complir el protocol necessari.