Trump defensa la política aranzelària i l'acord amb l'OTAN per invertir el 5% en defensa

Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sostingut que la seva política aranzelària permetrà al país rebre una gran quantitat de diners i ha afirmat que l'acord amb l'OTAN perquè els països de l'Aliança inverteixin un 5% del seu PIB en defensa atorga més "veu" a l'Administració nord-americana.

"Bàsicament, diem als països que els donarem el privilegi de comprar i treballar al nostre país. I crec que és una cosa molt bona. En alguns casos farem acords directes. Ja en vam fer alguns amb diversos països. És una quantitat enorme de diners per a aquest país", ha dit al canal de televisió Fox News.

Aquestes declaracions arriben poques hores després que anunciés aranzels del 30% a tots els productes procedents de la Unió Europea i Mèxic, fet que han lamentat els representants de les parts afectades.

Trump ha defensat que aquests països "s'han aprofitat de (nosaltres) per 30 ó 40 anys" i que per això estan "molestos". A més, ha dit que aquesta política és hereva del seu primer mandat, però que a causa de la pandèmia de la COVID-19 no va poder completar-la.

Quant a l'acord amb l'Aliança Atlàntica, l'inquilí de la Casa Blanca ha tret pit i ha assegurat que ell va "resoldre el problema de l'OTAN".

"Ara tots els països estan pagant molt més, de 2% al 5%. Abans ni tan sols pagaven el 2%, i ara estan pagant el 5%. Això és més d'un bilió de dòlars a l'any (855 milions d'euros). Ara tenim una gran veu a l'OTAN. Abans, amb Biden, no hi teníem cap veu. Ni sabia on estava", ha declarat el líder republicà.

15.000 MILIONS EN INVERSIONS PER LA SEVA REFORMA FISCAL

Trump també ha sortit en defensa de la seva "gran i bonica" reforma fiscal, que, segons afirma, ha permès des de la seva entrada en vigor --el 4 de juliol coincidint amb el Dia de la Independència-- atreure 15.000 milions de dòlars (12.800 milions d'euros) en inversions.

"Dic als republicans: Parlin bé d'això. Els demòcrates només saben queixar-se. Diuen que causarà morts. (...) No causarà morts, mantindrà la gent viva i farà que el nostre país sigui exitós", ha assegurat.

La llei contempla reduccions en partides com el Medicaid --que ofereix cobertura sanitària a persones amb menys recursos econòmics--, deixant gairebé 12 milions de persones sense assegurança mèdica per 2034, i eleva la despesa militar i la vigilància de la immigració.