MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

El candidat presidencial del Partit Republicà a la Casa Blanca, Donald Trump, ha manifestat aquest diumenge el seu "odi" per la cantant de pop nord-americana Taylor Swift després que aquesta declarés el seu suport a la candidata del Partit Demòcrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

"Odi a Taylor Swift!", ha publicat l'expresident en un missatge en majúscules i publicat en el seu compte a la xarxa TruthSocial, propietat d'ell mateix.

La cantant va anunciar dimarts a Instagram el seu vot en les eleccions del 5 de novembre: "Votaré Kamala Harris perquè lluita pels drets i causes que crec que necessiten una guerrera per triomfar. Crec que és una líder amb mà ferma i dotada que pot aconseguir molt més en aquest país si ens dirigeixen la calma i no el caos".

Trump titlla d'estúpids "tots els rics i gent que crea ocupació" que recolzen la "camarada Kamala Harris". "Vol un impost sobre els beneficis del capital. Si s'aplica, tindrem garantida una depressió com la de 1929", ha advertit.