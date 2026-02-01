Trump contempla "ajuntar" a l'oposició veneçolana i al Govern chavista en futures converses

Europa Press/Contacto/Andrew Leyden
El mandatari afirma que Índia deixarà de comprar petroli a Iran i adquirirà el cru de Veneçuela
MADRID, 1 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha suggerit la possibilitat de "ajuntar" a l'oposició veneçolana i a les actuals autoritats chavistes, liderades per la presidenta encarregada Delcy Rodríguez després de la captura de Maduro, en possibles futures converses que determinin el rumb del país llatinoamericà.
"M'encantaria poder fer alguna cosa sobre aquest tema (de la situació a Veneçuela) i potser unir a les parts per fer alguna cosa", ha assegurat l'inquilí de la Casa Blanca davant dels mitjans a bord de l'avió presidencial, sense donar més detalls sobre una possible reunió entre tots dos bàndols.
En ser preguntat per la líder opositora i premi Nobel de la Pau, María Corina Machado, Trump ha assegurat que és una "excel·lent persona", al mateix temps que ha reivindicat el paper que el Govern de Delcy Rodríguez ha pres després de la intervenció nord-americana a Veneçuela. "Els líders actuals estan fent un molt bon treball", ha afegit.
El negoci del petroli es troba dins de les prioritats del Govern nord-americà que, després de la reforma a la llei d'hidrocarburs que obre l'explotació petroliera al sector privat, accedirà a les seves reserves.
"Vendrem molt petroli, i nosaltres ens portarem alguna cosa, i ells es portaran molt. I els va a anar molt bé. Guanyaran més diners que mai", ha indicat.
ÍNDIA ACABA EL SEU NEGOCI PETROLIER AMB IRAN
El líder nord-americà ha afirmat que Índia deixarà de comprar petroli a Iran i començarà a adquirir cru veneçolà, després d'aconseguir un acord amb les autoritats índies en el que suposa una nova mesura de pressió contra la república islàmica.
D'altra banda, ha convidat a Xina al fet que participi del negoci del petroli a Veneçuela. "Els diré alguna cosa: Xina és benvinguda i faria un gran negoci amb el petroli. Benvinguts siguin els xinesos", ha assegurat.
Posteriorment s'ha referit al "cap" Xi Jinping per certificar que la seva relació amb el gegant asiàtic és "excel·lent" i que no sent cap preocupació per l'estabilitat del país, malgrat els moviments i investigacions que s'estan desenvolupant en les cúpules del Partit Comunista Xinès i l'Exèrcit.
No obstant això, sí ha mostrat la seva inquietud davant de l'acostament de Canadà al país asiàtic i ha asseverat que si tots dos estats aconsegueixen un acord, Estats Units farà "alguna cosa substancial" contra les autoritats canadenques. Fa una setmana ja va amenaçar amb aranzels del 100% si fructificaven les negociacions comercials entre Xina i Canadà.