Trump celebra la "valentia" de la demòcrata Haley Stevens després de recolzar el republicà Mike Rogers pel Senat

Aaron Schwartz-Pool via CNP / Zuma Press / Europa
MADRID 1 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha posat en valor la "valentia" de la congressista demòcrata Haley Stevens, derrotada a les primàries per Abdul el Sayed, després que aquesta anunciés que recolza formalment la candidatura del republicà Mike Rogers amb vista a les eleccions de meitat de mandat que se celebraran dimarts que ve.
"Wow. Això és gran! (...). Amb el que ha fet ha demostrat una gran lleialtat, gairebé sense precedents, al gran poble de Michigan. Es diu valentia i poques persones la tenen com la congressista Haley Stevens!", ha plantejat Trump en un missatge publicat a les xarxes socials.
Trump ha destacat que Stevens és "una demòcrata molt respectada" i ha assenyalat que "va perdre per un estret marge a les primàries" contra El Sayed. "Té molts seguidors i és respectada per la gent de Michigan, especialment per nostra població afroamericana i jueva", ha indicat.
Stevens ha recolzat formalment al rival d'El Sayed en un vídeo publicat a les xarxes socials. "El nostre candidat demòcrata al Senat, Abdul, ha dit que ja no soc benvinguda a la seva campanya i que hauria d'apartar-me. I té raó. I per això jo avui recolzo Mike Rogers pel Senat dels Estats Units", ha explicat.
Stevens retreu a El Sayed la seva proximitat amb el comentarista i activista polític d'esquerra Hasan Piker i insinua que la seva campanya es basa en l'"odi". "La meva campanya deia que era una carta d'amor a Michigan i estic aquí per proclamar el que som com a gent de Michigan", ha plantejat.
"Continuo sent una orgullosa demòcrata. Continuo creient en tot el que he votat i dit i pel que tant he treballat i continuaré fent-ho (...). Vagin amb Déu i us estimo molt a tots!", ha conclòs.
Prèviament, un membre de la campanya de Rogers, Abby Ronson, ha publicat a les xarxes una imatge de Rogers i Stevens junts en una església al costat del missatge "Està passant ara mateix: la congressista Halley Stevens s'uneix a Mike Rogers en una església de Detroit aquest matí". "Tenim un estat a salvar, Michigan", conclou el missatge.
La foto es publica després de les recents tensions entre Stevens i El Sayed relacionades amb unes declaracions d'aquest últim sobre Israel. A més, la va vetar 'de facto' en un recent acte de campanya, segons recullen mitjans estatunidencs.
"Mentre la congressista Stevens sembla voler reobrir el resultat d'unes primàries de fa 3 mesos, nosaltres ens concentrem en allò que és important: derrotar Mike Rogers, que (Donald) Trump rendeixi comptes i treure els diners de la política", ha publicat El Sayed a les xarxes socials.
Stevens va retreure a El Sayed la seva resposta davant un anunci en el qual vincula Israel amb la pujada de preus dels productes bàsics als Estats Units. El Sayed ha manifestat el seu suport a tallar l'ajuda estatunidenca a Israel i gastar aquests diners en polítiques internes, la qual cosa ha dirigit milions en finançament cap a Stevens però no ha impedit la seva derrota a les primàries.
Després de les primàries, Stevens va recolzar formalment a El Sayed, però el seu promès, jueu, ha afirmat recentment que ell votarà Rogers.