Trump autoritza els agents a arrestar immigrants il·legals en esglésies o escoles

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha autoritzat aquest dimarts a les forces de l'ordre federals arrestar a immigrants il·legals i a dur a terme operacions policials en llocs considerats sensibles, com esglésies, hospitals o escoles.

"Els delinqüents ja no podran amagar-se en escoles i esglésies dels Estats Units per evitar ser arrestats. L'Administració Trump no limitarà les nostres valentes forces de l'ordre i espera que utilitzin el sentit comú", ha dit el Departament de Seguretat Nacional, liderat pel secretari interí, Benjamine Huffman.

L'objectiu és "atrapar criminals estrangers, incloent assassins i violadors, que hagin entrat il·legalment" als Estats Units. La nova administració també ha emès una segona directiva que inclou l'eliminació gradual dels programes que permeten als migrants de Veneçuela, Nicaragua, Cuba o Haití entrar al país "per qüestions humanitàries".

Si bé no ha detallat més sobre aquest tema, el Departament de Seguretat Nacional ha subratllat que s'estudiarà "cas per cas". "L'Administració Biden-Harris va abusar del programa humanitari per permetre indiscriminadament l'entrada al nostre país d'1,5 milions de migrants", ha agregat.

El Servei d'Immigració i Control de Duanes va establir el 2011 una política que impedia als agents dur a terme arrests en llocs sensibles, si bé permetia les operacions policials en determinats casos, com una amenaça a la seguretat nacional, per qüestions de terrorisme o per risc imminent de mort o dany físic a persones o propietats.

Aquesta nova política de l'Administració Trump podria avivar la por a les comunitats de migrants i fins i tot evitar que molts nens vagin a escola davant de possibles arrests. Les detencions es podrien produir fins i tot en noces, funerals o manifestacions proimmigració a les quals acudeixin persones indocumentades, segons va avançar la cadena NBC News el passat mes de desembre.