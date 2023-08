Trump ataca els seus rivals mentre es salta el primer debat republicà per a les presidencials del 2024

L'exmandatari presumeix de poder per aconseguir majors índexs d'audiència amb la seva entrevista que al debat



MADRID, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump, que encapçala els sondejos per a la nominació presidencial del Partit Republicà, ha atacat els seus rivals per a les primàries, mentre aquests últims començaven el primer debat republicà per a les eleccions a la Presidència estatunidenca del 2024.

Trump s'ha absentat d'aquest debat, tal com havia confirmar fa uns dies, al·legant que la seva absència es deu al fet que és el favorit de la nominació segons les xifres d'una recent enquesta que presentava una distància abismal pel que fa al següent candidat, el governador de Florida Ron DeSantis, al que treuria gairebé 50 punts percentuals.

No obstant això, l'exmandatari ha aparegut en una entrevista amb l'expresentador de Fox News Tucker Carlson, publicada a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter, on s'ha fet ressò de l'esmentada enquesta per manifestar que no està disposat a debatre amb candidats que tindrien menys d'un punt percentual d'intenció de vot davant del seu 62 per cent.

"Em pregunto, em sento allà durant una o dues hores, les que siguin, perquè m'assetgin aquestes persones? Hauria de fer-ho a una cadena que no és particularment amistosa amb mi?", ha dit assenyalant al canal de televisió, Fox TV, que emetia el debat, poc abans de criticar altres mitjans de comunicació, com l'NBC o la CNN, als quals ha acusat de corruptes i de difondre 'fake news'.

A més, Trump, que ha presumit de poder aconseguir majors índexs d'audiència en la seva entrevista amb Carlson, ha agregat que hi ha persones del debat que no haurien de postular-se a la candidatura per a la carrera a la Casa Blanca, com el cas de l'exgovernador d'Arkansas Rosteix Hutchinson.

"És feble i patètic. (...) No sé com va aconseguir governar un gran estat. Com aconsegueix aquest tipus ser triat governador d'Arkansas?", ha qüestionat mentre rebutjava les declaracions de Hutchinson en contra seva, ja que est ha estat una de les veus més crítiques contra Trump dins del partit, manifestant que l'expresident hauria de ser desqualificat per a la Presidència pel "perill" que suposa.

En aquest sentit, Trump ha explicat que mai li va donar un càrrec "perquè mai" va confiar "molt en ell", raó que considera que és "una de les raons per les quals se sent tan ferit i traït".

D'altra banda, fora del Partit Republicà, el favorit dels republicans per enfrontar-se a l'actual president, Joe Biden, ha atacat al mandatari, assegurant que és el "pitjor de la història" en el càrrec. Sobre el demòcrata ha dit que "és un corrupte" que "està pitjor mentalment que físicament".

En quant al debat, la campanya de DeSantis, el segon en les enquestes, ha declarat "una victòria" després de la trobada, ja que, malgrat ser el candidat que seria més votat dels presents, ha evitat en gran manera el conflicte.

No obstant això, el precandidat més atacat ha estat l'empresari Vivek Ramaswamy, que, entre altres declaracions, ha afirmat que "l'agenda del canvi climàtic és un engany".

Per la seva banda, des del Govern, la 'número dos' de Biden, Kamala Harris, ha qualificat el debat d'"agenda extremista": "Aquesta nit el poble nordamericà ha escoltat quant pot perdre amb una agenda extremista. Biden i jo continuarem construint una nació en la qual totes les persones puguin prosperar veritablement", ha sostingut.