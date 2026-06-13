Trump assegura haver eliminat al 'Niño Guerrero', líder de la banda veneçolana 'Tren d'Aragua'

Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP
MADRID 13 juny (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte la mort d'Héctor Guerrero Flores, àlies 'Niño Guerrero', màxim líder de l'organització criminal veneçolana 'Tren d'Aragua', durant una operació militar conjunta entre el Comandament Sud nordamericà i les Forces Armades de Veneçuela.
"Sota les meves ordres, el Comandament Sud dels Estats Units va dur a terme un atac cinètic ràpid i letal per executar amb èxit a Noño Guerrero, l'infame líder de Tren d'Aragua, una de les organitzacions terroristes més sanguinàries del planeta", ha esclarit l'inquilí de la Casa Blanca.
L'eliminació de Guerrero Flores es produeix gairebé un any després que Washington catalogués al grup com a Organització Terrorista Estrangera al juliol de 2025, moment en el qual també es va oferir una recompensa de més de quatre milions d'euros per informació que conduís a la seva captura.
"A l'inici del meu mandat, vaig complir la meva promesa de designar a Tren d'Aragua com a Organització Terrorista Estrangera, deportar a milers de criminals malvats i declarar la guerra als càrtels, que porten molt temps lliurant una guerra contra els nostres ciutadans, mentre que líders febles deixaven a Estats Units indefens i a la defensiva", ha declarat.
D'aquesta manera, i encara que el president no ha volgut donar més detalls tàctics sobre l'operació, ha emfatitzat que el dispositiu "ha venjat" a les víctimes de la banda i ha agraït la coordinació amb les autoritats de Caracas, assegurant que tots dos governs estan "col·laborant molt bé".
Així mateix, ha llançat un dard a l'expresident d'Estats Units, Joe Biden, a qui ha acusat de "obrir la frontera sud" del país "a milions de delinqüents il·legals", permetent que el Tren d'Aragua "violés, mutilés i assassinés a ciutadans nordamericans amb total impunitat".