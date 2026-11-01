Trump assegura que convidarà a Zelenski a la cimera del G20 de Miami "sense problema"

MADRID, 1 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat aquest dissabte la seva disposició de convidar al seu homòleg ucraïnès, Volodimir Zelenski, a la propera cimera del G20, que se celebrarà al desembre a Miami, en l'estat nordamericà de Florida.
Trump s'ha pronunciat sobre aquesta possibilitat en declaracions als mitjans des de la seva casa a Mar-a-Lago, a Palm Beach, on ha respost afirmativament en ser preguntat per una eventual invitació al president d'Ucraïna. "Sí, ho faria. No hi ha cap problema", ha assegurat el mandatari nordamericà.
Durant la seva intervenció, l'inquilí de la Casa Blanca s'ha mostrat així mateix optimista sobre l'evolució del conflicte obert entre Moscou i Kíiv arran de la invasió russa de febrer de 2022 i ha expressat la seva confiança que el conflicte pugui arribar a la seva fi pròximament.
"Crec que que la guerra entre Ucraïna i Rússia acabarà en un futur proper", ha manifestat Trump, sense oferir més detalls sobre els terminis o les possibles condicions per aconseguir un acord.