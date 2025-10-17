MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a apuntar de nou contra el Govern d'Espanya per les discrepàncies sobre l'objectiu de despesa militar del 5% del PIB acordat a la cimera de líders de l'OTAN que va tenir lloc a la fi de juny a la ciutat neerlandesa de la Haia.
"Espanya no ha estat lleial amb l'OTAN (...) Crec que hauria de ser renyada per això. Crec que és molt dolent el que han fet, però és assumpte seu, és assumpte de l'OTAN i d'Espanya", ha manifestat en declaracions als mitjans durant un menjar bilateral amb el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca.
En la cimera celebrada als Països Baixos, Espanya va confirmar el seu suport a la declaració que estableix el 5% com a llindar de despesa en defensa per 2035 després d'una carta en la qual el secretari general aliat, Mark Rutte, va donar més flexibilitat a Espanya per complir amb els seus objectius de capacitats sense cenyir-se a una xifra.
L'OTAN insisteix que això no es tradueix en una clàusula d'exclusió i recalca que Espanya haurà d'invertir per sobre del 3% per complir les seves obligacions de seguretat amb l'organització. El Govern espanyol reitera que aquests compromisos es poden aconseguir dedicant només un 2,1% del PIB al pressupost militar i defensen que la carta "interpretativa" de Rutte permet a Espanya desvincular-se del 5%.