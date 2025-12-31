Trump anuncia que retira a la Guàrdia Nacional de Chicago, Els Ángeles i Portland

Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE
MADRID 31 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que està "retirant" les tropes de la Guàrdia Nacional de Chicago, Los Ángeles i Portland, després d'una sèrie de revessos legals, i ha afirmat que els seus desplegaments havien ajudat a reduir el crim a les ciutats, segons ha informat Bloomberg.
"Estem retirant la Guàrdia Nacional de Chicago, Los Ángeles i Portland, malgrat que el crim s'ha reduït enormement en tenir aquests grans patriotes en aquestes ciutats, i només per aquest fet", ha assenyalat aquest dimecres Trump a les seves xarxes socials, destacant que revisaria la seva decisió si el crim augmentava en aquestes regions.
Així, ha avisat que hi tornaran, "tal vegada d'una forma molt diferent i més forta quan el crim comenci a disparar-se de nou": "Només és qüestió de temps!".
La mesura de Trump es produeix una setmana després que la Cort Suprema d'Estats Units es negués a permetre-li enviar tropes de la Guàrdia a Chicago, un revés important en l'intent del president d'utilitzar l'exèrcit en ciutats controlades per demòcrates per abordar el que ell i els seus partidaris diuen que "és un crim desenfrenat i protestes per les seves deportacions intensificades d'immigrants indocumentats".