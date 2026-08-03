Trump anuncia noves converses entre els EUA i l'Iran per a aquest dilluns

Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP
MADRID 3 ago. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest diumenge l'inici d'una nova ronda de converses amb l'Iran a la tarda d'aquest dilluns després de les seves declaracions sobre la suposada suspensió d'un atac contra la República Islàmica després que, segons ell, els parts haguessin aconseguit un acord per a la reobertura de l'estret d'Ormuz.
"El que farem és parlar amb ells en forma d'una negociació. Comença demà a la tarda", ha indicat el magnat republicà en declaracions a la premsa des de l'Air Force One al seu aterratge a la base militar d'Andrews, propera Washington DC.
Al fil, l'inquilí de la Casa Blanca ha tornat a incidir en el suposat atac contra l'Iran que hauria suspès, vinculant aquesta decisió amb els negociacions amb Teheran.