EUA.- Trump anuncia que destinarà el petroli veneçolà a emplenar la reserva estratègica d'EUA

Europa Press/Contacto/Al Drago - Pool via CNP
MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -
El president estatunidenc, Donald Trump, ha explicat aquest diumenge el destí de part del petroli que s'extraurà a Veneçuela pel recent acord amb el Govern veneçolà per una cinquena part de les reserves petrolieres del país del Carib: "Una de les coses que faré amb el petroli veneçolà és emplenar la Reserva Estratègica Nacional que per culpa del 'Dormilega' Joe Biden està virtualment buida".
"El procés per omplir-la començarà molt ràpid i és un regal de Veneçuela al poble d'Estats Units. Gràcies!", ha afegit en xarxes socials.
Estats Units tindrà el control majoritari de més de 65.000 milions de barrils de les reserves provades de petroli a Veneçuela, una cinquena part del total, segons ha anunciat.
A més aquest acord no tindrà cost per al contribuent nord-americà, ja que Estats Units aportaria només la inversió necessària per posar en peus la infraestructura d'extracció a costa de les petrolieres nord-americanes.
L'anunci de Trump té lloc en plena guerra d'Iran, un conflicte que ha drenat la Reserva Estratègica de Petroli d'Estats Units, que es troba en aproximadament el 41% de la seva capacitat, el seu nivell més baix en més de quatre dècades. El preu mitjà de la gasolina regular es va situar dijous en 4,09 dòlars per galó, un augment de més d'un terç des de l'inici del conflicte.
Veneçuela té les majors reserves provades de petroli del món, estimades en més de 300.000 milions de barrils, superant així el seu principal competidor, Aràbia Saudita. Estats Units té unes reserves certificades d'uns 38.000 milions de barrils.
A diferència d'altres parts del món, on els geòlegs han de buscar petroli sense explotar, les reserves sota el sòl veneçolà estan en gran part cartografiades i conegudes, segons els experts. Però, per l'enorme deterioració de la infraestructura, el país només produeix al voltant del 1% del petroli mundial, un problema que pot passar factura a Washington a llarg termini.