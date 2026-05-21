Trump anuncia el desplegament de 5.000 soldats addicionals a Polònia

Europa Press/Contacto/Andrew Leyden
MADRID 21 maig (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dijous l'enviament de 5.000 soldats addicionals a Polònia, dies després d'informar de la retirada del mateix nombre d'efectius de l'Exèrcit nord-americà d'Alemanya.
"Arran de l'exitosa elecció de l'ara president de Polònia, Karol Nawrocki, a qui vaig tenir l'orgull de recolzar, i donada la nostra relació amb ell, em complau anunciar que els Estats Units enviarà 5.000 soldats més a Polònia", ha assenyalat en un breu missatge a les seves xarxes socials, sense donar més detalls.
Aquest mateix dimarts, el comandant Suprem Aliat de l'OTAN (SACEUR), Alexus Grynkewich, va confirmar la retirada de 5.000 efectius de les Forces Armades nord-americanes de sòl europeu, concretament Alemanya, si bé va apuntar al fet que no es reubicarien a un altre país de l'Aliança.