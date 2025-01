Trump anuncia que aprovarà aquest mateix dilluns una moratòria a la prohibició de TikTok

Trump proposa una 'joint venture' amb 50 per cent de propietat nord-americana

MADRID, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

El president electe nord-americà, Donald Trump, ha anunciat que aprovarà aquest mateix dilluns, data de la seva presa de possessió, una ordre executiva amb una moratòria de 90 dies per facilitar que s'aconsegueixi una solució i evitar la prohibició de TikTok. A més, ha plantejat com a solució que l'empresa sigui en un 50 per cent de propietat nord-americana.

"Salveu TikTok", ha proclamat el president electe a la seva xarxa social Truth Social abans d'anunciar que emetrà el decret presidencial.

"He demanat a les empreses que no deixin que TikTok caigui! Emetré una ordre executiva dilluns per prorrogar el termini per a l'aplicació de les prohibicions de la llei perquè puguem aconseguir un acord que protegeixi la nostra seguretat nacional", ha explicat.

L'ordre, explica Trump, especifica que no hi haurà conseqüències per a cap empresa que hagi impedit que TikTok es deshabilités. "Els nord-americans es mereixen veure la nostra emocionant presa de possessió de dilluns i altres esdeveniments i converses", ha destacat.

Com a solució, ha plantejat que "que els Estats Units tinguessin el 50 per cent de la propietat en una 'joint venture'". "Així salvaríem TikTok, el mantindríem en bones mans i facilitaríem que seguís transmetent", ha apuntat.

"Sense permís dels Estats Units, no hi ha TikTok. Amb el nostre permís, val centenars de milers de milions de dòlars, potser bilions. Per això la meva primera opció és una 'joint venture' entre els amos actuals i/o uns nous amos en la qual els Estats Units tinguin el 50 per cent de la propietat en una 'joint venture' entre els Estats Units i qui triem que compri", ha conclòs.

L'aplicació TikTok havia anunciat aquest diumenge la fi dels seus serveis als Estats Units "temporalment" i ha assegurat que està treballant per tornar a operar "el més aviat possible", després que el Tribunal Suprem nord-americà avalés aquest divendres la llei que estipula la suspensió de l'ús de la plataforma audiovisual a partir del 19 de gener en tot el país en considerar-la una amenaça per a la seguretat dels nordamericans.

"Lamentem que una llei nord-americana que prohibeix TikTok entri en vigor el 19 de gener i ens obligui a deixar els nostres serveis temporalment fora de servei", es llegeix en una notificació enviada als usuaris de l'aplicació.

"Estem treballant per restaurar el nostre servei als EUA el més aviat possible, i apreciem el seu suport. Si us plau, romaneu atents", ha agregat la plataforma en el mateix missatge, en el qual agraeix que el president entrant, Donald Trump hagi assenyalat que treballarà amb ells "per restaurar TikTok una vegada prengui la Presidència".

La possibilitat de concedir tal moratòria --subjecta a condicions concretes-- està prevista en la llei aprovada l'any passat i declarada constitucional recentment.

Així doncs, TikTok s'ha vist obligada a complir amb la seva advertència de passar "a negre" si no rebia "claredat i garanties" sobre la seva situació legal abans d'aquest diumenge.

RETIRADA DE LES BOTIGUES D'APLICACIONS

Hores després de la retirada, Apple i Google han procedit a eliminar TikTok de les seves botigues d'aplicacions mòbils als Estats Units, com ho exigeix la llei, tal com ha confirmat la companyia de Cupertino, "obligada a complir les lleis en les jurisdiccions on opera", segons un comunicat publicat a la seva pàgina web, mentre que Google no ha realitzat encara comentaris sobre aquest tema.

La llei, signada a l'abril pel president Joe Biden, ordena a l'empresa matriu de TikTok, ByteDance Ltd., amb seu a Xina, que es desfés del seu negoci als Estats Units, la qual cosa ByteDance es va negar a fer, o s'enfrontaria a un tancament. Les empreses nord-americanes que allotgen o distribueixen TikTok als Estats Units ara estan obligades a deixar de fer-ho, o s'arrisquen a multes potencialment de milers de milions de dòlars.

La llei no esmenta les empreses nord-americanes pel seu nom, però estipula que seria il·legal que "una entitat", "un mercat" com una botiga d'aplicacions mòbils o "serveis d'allotjament d'Internet permetin la distribució, el manteniment o l'actualització" de TikTok i altres productes de ByteDance.

Les empreses que infringeixin la llei podrien enfrontar-se a enormes sancions determinades "multiplicant 5.000 dòlars pel nombre d'usuaris". En un país on més de la meitat de la població està a TikTok (l'aplicació afirma tenir 170 milions d'usuaris mensuals als Estats Units), aquestes multes podrien acumular-se ràpidament.

Apple també ha eliminat altres aplicacions desenvolupades per ByteDance i les seves filials, entre elles CapCut, Lemon8 i Lark, una aplicació de productivitat laboral similar a Slack, així com el conegut videojoc de superherois Marvel Snap.