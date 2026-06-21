Trump amenaça amb convertir-se en l'"àngel de la guarda" a Ormuz i quedar-se amb un 20% del cru

Europa Press/Contacto/Andrew Leyden
Avisa als negociadors iranians a Suïssa que no "tindran un puto país al que tornar" si tanquen l'estret
MADRID, 21 juny (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha avisat en termes enèrgics als negociadors iranians a Suïssa que no tindrà cap problema a aniquilar el seu país si les converses no fructifiquen o Teheran decideix mantenir el tancament sobre l'estret d'Ormuz que va declarar ahir en represàlia per l'ofensiva israeliana a Líban.
"Els vaig dir que com tanquessin l'estret es quedaran sense país. Ni tan sols podran tornar al seu puto país", ha assegurat el president nordamericà a la cadena Fox News en un moment crucial com és el començament de la cimera diplomàtica de Bürgenstock.
És més, Trump ha tornat a insistir en la seva amenaça que Estats Units podria prendre perfectament per la força l'estret d'Ormuz i fins i tot actuar com a "recaptador de peatges", com ha fet Iran durant el conflicte.
El president ha assegurat que podria convertir-se fins i tot en l'"àngel de la guarda de l'estret i quedar-se amb el 20% del petroli". "Podriem prendre el control de l'estret si és necessari. Podria arrasar el país si volgués. I si no arriben a un acord, nosaltres cobrarem els peatges", ha avisat.