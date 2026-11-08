Trump adverteix que la victòria demòcrata en les 'midterm' suposa un "pas enrere gegantesc" per als EUA

MADRID 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest diumenge que el resultat de les eleccions de meitat de mandat del passat dimarts suposen un "pas enrere gegantesc" per als Estats Units i ha advertit ja de les conseqüències econòmiques de la victòria del Partit Demòcrata.
"Els Estats Units van fer un pas enrere gegantesc en la seva història amb els resultats de les últimes eleccions", ha afirmat Trump en un missatge publicat en xarxes socials.
En particular ha assegurat que la borsa va perdre en un dia tres milions de dòlars a pesar que "amb Trump anava com un coet". El dimecres, després dels clars resultats dels comicis, els valors van viure un alça, però el dijous va haver-hi fortes caigudes davant el temor a una major regulació en el camp de la intel·ligència artificial i els centres de dades.
"Però no tingueu por. Tornarem més grans i forts que mai abans!", ha dit el mandatari nord-americà en el seu missatge.
Els demòcrates controlen la Càmera de Representants i el Senat després de la seva clara victòria en les eleccions de meitat de mandat del passat dimarts, amb el que podrien dificultar la tasca de govern de Trump i impulsar investigacions parlamentàries.