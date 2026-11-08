Trump adverteix que la victòria demòcrata a les 'midterm' suposa un "pas enrere gegant" pels EUA

Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre
MADRID 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest diumenge que el resultat de les eleccions de meitat de mandat del passat dimarts suposen un "pas enrere gegant" pels Estats Units i ha advertit de les conseqüències econòmiques de la victòria del Partit Demòcrata.
"Els Estats Units va fer un pas enrere gegant a la seva història amb els resultats de les últimes eleccions", ha afirmat Trump en un missatge publicat a les xarxes socials.
En particular, ha assegurat que la borsa va perdre en un dia 3.000 milions de dòlars tot i que "amb Trump anava com un coet".
El dimecres, després dels clars resultats dels comicis, els valors van anar a l'alça, però el dijous va haver-hi fortes caigudes per la por a més regulació en el camp de la intel·ligència artificial i els centres de dades.
"Però no tingueu por. Tornarem més grans i forts que mai abans!", ha reblat el mandatari estatunidenc en el seu missatge.
Els demòcrates controlen la Cambra de Representants i el Senat després de la seva clara victòria a les eleccions de meitat de mandat del dimarts passat, i podrien dificultar la tasca de govern de Trump i impulsar investigacions parlamentàries.