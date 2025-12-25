EUA.- Trobats més d'1 milió d'arxius addicionals que "podrien" estar vinculats al cas Epstein

Europa Press/Contacto/House Oversight Committee
MADRID 25 des. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Justícia d'Estats Units ha anunciat aquest dimecres la troballa de "més d'un milió de documents addicionals" potencialment relacionats amb el cas del delinqüent sexual Jeffrey Epstein i ha dit que la seva difusió podria demorar-se "unes setmanes més" a causa del volum del material.
"El fiscal federal del Districte Sud de Nova York i la Policia Federal nord-americana (FBI) han informat al Departament de Justícia que han descobert més d'un milió de documents addicionals que podrien estar relacionats amb el cas de Jeffrey Epstein", ha afirmat en el seu compte de la xarxa social X, sense donar detalls sobre el contingut.
La cartera dirigida per Pam Bondi ha promès: "Publicarem els documents al més aviat possible", tot i que "a causa del gran volum de material, aquest procés pot trigar unes setmanes més".
"Comptem amb advocats que treballen sense descans per revisar i realitzar les modificacions legalment necessàries per protegir les víctimes", ha defensat, abans de prometre seguir "complint plenament la llei federal i amb l'ordre del president (Donald) Trump de publicar els arxius".
El nom del Trump apareix ara de forma significativa en els últims 30.000 arxius publicats per aquest Departament, la qual cosa mostra una major proximitat a Epstein --condemnat per abús sexual i tràfic de menors--, segons informacions de la cadena de televisió NBC News.
No obstant això, la seva Administració ha incidit que alguns dels documents contenen dades "falses" i "acusacions sensacionalistes contra el president", que no està acusat de cap delicte en relació amb el cas però ha intentat fins avui obstaculitzar la publicació dels documents.
La Llei de Transparència, aprovada pel Congrés i promulgada per l'inquilí de la Casa Blanca el mes passat, va fixar el 19 de desembre com a data límit perquè el Departament de Justícia publiqui tots els materials no classificats que té relacionats amb el difunt delinqüent sexual i el seu còmplice, Ghislaine Maxwell. La llei estableix excepcions per protegir la informació personal dels supervivents i altres categories específiques.
Epstein va ser arrestat al juliol de 2019 per càrrecs d'abús sexual i tràfic de desenes de nens a principis dels anys 2000. Aquest milionari, que va arribar a ser proper en algun moment amb personalitats com el príncep Andrés d'Anglaterra --germà de Carles III--, l'ex-president nord-americà Bill Clinton o Trump, va ser descobert penjat en la seva cel·la.