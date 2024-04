Triats set membres del jurat dels dotze necessaris pel judici de Trump pel suborn a Stormy Daniels

La defensa del magnat examina les xarxes socials de cadascun dels candidats per comprovar que les seves postures polítiques no interfereixin en el judici



MADRID, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

Set dels dotze membres del jurat pel judici de l'expresident nord-americà Donald Trump pels suborns a l'exactriu Steffany Clifford, coneguda com Stormy Daniels, han estat triats durant una jornada en la qual la defensa del magnat ha examinat les xarxes socials dels candidats d'un en un per comprovar que les seves postures polítiques no puguin interferir en el procés.

Entre els triats hi ha quatre homes i tres dones, dels quals cinc tenen estudis universitaris o superiors --entre ells dos advocats--, i tan sols un d'ells no és conscient que Trump té altres casos oberts, mentre que cap d'ells tenia opinions "particularment rotundes" sobre el magnat o la política, segons ha indicat la cadena de televisió nord-americana CNN.

Durant el procés d'escrutini de les xarxes socials, el jutge Juan Merchán ha hagut d'amonestar a Trump per la seva conducta, que ha arribat a "intimidar" a un jurat mitjançant gestos i la seva forma de parlar "audible" en direcció a aquesta persona.

La Fiscalia acusa a Trump de 34 delictes per presumpta falsificació documental, dins d'una trama amb la qual hauria intentat ocultar el pagament de 130.000 dòlars a Stormy Daniels per comprar el seu silenci i que no parlés d'una suposada relació extramatrimonial abans de les eleccions del 2016. El magnat va justificar aquest pagament com a part de les seves despeses legals.

La mera selecció del jurat (que estarà format per dotze jurats i sis suplents) s'espera ja complicada, tenint en compte la rellevància del personatge, encara que el jutge s'ha mostrat optimista i creu que estarà llest per finals de setmana. L'expresident continua insistint en que el judici forma part d'una "persecució política" contra ell, de la qual culpa directament a l'Administració de Joe Biden.

Les vistes duraran, en principi, entre sis i vuit setmanes, i arrencaran amb l'elecció de les 12 persones que s'asseuran com a jurats i d'altres sis suplents. La mera selecció del jurat s'espera ja complicada, tenint en compte la rellevància del personatge, i podria endarrerir-se més d'una setmana.

Els advocats de l'expresident van intentar en va ajornar l'inici d'aquest judici, el primer dels diversos que té pendent Trump. L'antic mandatari haurà de respondre, entre altres qüestions, pels seus esforços per tractar de revertir els resultats de les eleccions del 2020, en les quals es va imposar Biden.