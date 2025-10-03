EUA titlla la Global Sumud Flotilla de "provocació deliberada i innecessària"

MADRID, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Estat dels Estats Units ha titllat aquest dijous la missió a la Franja de Gaza de la Global Sumud Flotilla com "una provocació deliberada i innecessària" i ha assegurat que el Govern està compromès a ajudar als seus nacionals a bord de les embarcacions interceptades de matinada per l'Exèrcit d'Israel quan s'aproximaven a l'enclavament palestí.
"La flotilla és una provocació deliberada i innecessària", ha assenyalat un portaveu del servei diplomàtic de Washington en declaracions remeses a Europa Press en les quals ha assegurat que la cartera es pren "molt seriosament" el seu compromís d'"ajudar als ciutadans nord-americans", davant de la presència de varis dels seus nacionals a la flotilla. "Estem seguint de prop la situació", ha agregat.
La cartera que dirigeix Marco Rubio ha situat com a prioritat la implementació del "pla del president Trump per posar fi a la guerra", subratllant que la seva proposta "ha estat acollit de forma unànime com una oportunitat històrica per aconseguir una pau duradora".