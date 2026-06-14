Un tiroteig a Filadèlfia (EUA) se salda amb tres policies ferits lleus i el sospitós mort

Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku
MADRID 14 juny (EUROPA PRESS) -
Un tiroteig registrat en el veïnat de Wynnefield, a Filadèlfia (Estats Units), s'ha saldat aquest diumenge amb l'atacant mort i tres agents de Policia amb ferides lleus.
Després de l'enfrontament, els policies i l'atacant han estat traslladats d'urgència a l'Hospital Penn Presbyterian on, a les 23.08 (hora local) l'assaltant ha estat declarat mort. No obstant això, segons ha informat la cadena CBS, el pronòstic dels policies és favorable i s'espera que els tres efectius es recuperin per complet i sense majors complicacions.
"Aquests homes i dones donen la seva vida per aquest treball, per la qual cosa estem molt agraïts que aquesta nit vagin a sobreviure a les seves ferides, i seguirem avançant com a departament", ha dit el cap de policia de Filadèlfia, Kevin Bethel, en una roda de premsa sobre els seus companys.
"(L'atacant) va obrir foc contra tots els agents que estaven allà. Hi havia quatre agents allà, tres van resultar ferits", ha confirmat. Al seu torn, ha ampliat que una dona que es trobava en els voltants ha estat traslladada a l'Hospital Jefferson, sense resultar ferida.
"M'han dit que també van portar a una dona al Jefferson Hospital, potser sense ferides. Apareix en el vídeo, però no estic segur de si hi ha alguna lesió relacionada amb això. Hi havia una dona propietària d'un cotxe que va rebre trets, però no tinc constància que ningú resultés ferit", ha dit.
Les autoritats han repetit que la investigació es troba en una fase primerenca i encara no coneixen el motiu de l'enfrontament. "Per què va decidir apropar-se a aquesta escena i enfrontar-se als agents? Va ser alguna cosa premeditat o no? Ho analitzarem per esbrinar-ho", ha conclòs.
L'alcaldessa de la ciutat, Cherelle Parker, ha volgut unir-se a l'agraïment del treball dels policies i ha sentenciat que la ciutat, "aquesta vegada, ha guanyat".
"Els demano que facin el més important que per nosaltres, com a ciutat, podem fer ara mateix per recolzar a aquests oficials i a les seves famílies, i als homes i dones aquí, en el Departament de Policia de Filadèlfia, els qui posen les seves vides en la línia diàriament per protegir i servir", ha matisat l'alcaldessa.