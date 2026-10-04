MADRID 4 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys 2 persones han mort i unes altres 35 han resultat ferides a l'estat nord-americà de Geòrgia durant un tiroteig la matinada d'aquest diumenge a la localitat de Vienna, segons ha confirmat l'oficina d'investigació estatal en un comunicat.
L'incident va tenir lloc sobre les 01.25 durant "una festa veïnal" i la resposta policial es va trobar amb "dues persones declarades mortes al lloc i diverses persones ferides de bala", traslladades a diversos hospitals de la regió per rebre tractament.
Els cossos de les dues víctimes mortes seran traslladats a l'oficina del metge forense de l'oficina d'investigació de l'estat, on se'ls practicaran les autòpsies.
De moment no hi ha informació sobre sospitosos ni detinguts.