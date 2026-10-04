Publicat 04/10/2026 18:08

Un tiroteig durant una festa veïnal a Geòrgia (EUA) deixa almenys 2 morts i 35 ferits

Imatge d'arxiu d'un cotxe patrulla de la Policia de Vienna (Geòrgia, EUA)
POLICÍA DE VIENNA

MADRID 4 oct. (EUROPA PRESS) -

Almenys 2 persones han mort i unes altres 35 han resultat ferides a l'estat nord-americà de Geòrgia durant un tiroteig la matinada d'aquest diumenge a la localitat de Vienna, segons ha confirmat l'oficina d'investigació estatal en un comunicat.

L'incident va tenir lloc sobre les 01.25 durant "una festa veïnal" i la resposta policial es va trobar amb "dues persones declarades mortes al lloc i diverses persones ferides de bala", traslladades a diversos hospitals de la regió per rebre tractament.

Els cossos de les dues víctimes mortes seran traslladats a l'oficina del metge forense de l'oficina d'investigació de l'estat, on se'ls practicaran les autòpsies.

De moment no hi ha informació sobre sospitosos ni detinguts.

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