EUA.- TikTok torna a l'activitat després de l'anunci de la moratòria de Trump

MADRID 19 gen. (EUROPA PRESS) -

L'aplicació de vídeos curts TikTok ha reprès aquest diumenge la seva activitat als Estats Units, després que el president electe, Donald Trump, anunciés que decretarà una moratòria a la llei contra l'empresa matriu.

Els usuaris nord-americans han recuperat l'aplicació unes dotze hores després que la pròpia empresa xinesa passés "a negre" com a conseqüència de la llei que prohibeix la seva activitat. L'aplicació no permetia veure vídeos i presentava únicament un missatge en el qual instava als seus usuaris a "romandre atents".

Trump ha anunciat que aprovarà el mateix dilluns, data de la seva presa de possessió, una ordre executiva amb una moratòria de 90 dies per facilitar que s'aconsegueixi evitar la prohibició de TikTok. A més, ha plantejat com a solució que l'empresa sigui en un 50 per cent de propietat nord-americana.