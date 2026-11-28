David Bro / Zuma Press / Europa Press - Arxiu
MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Un terratrèmol de magnitud 5 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest dissabte la costa del sud de Califòrnia en el que ja és el tremolor més gran registrat a la zona de Los Angeles (EUA) en els últims 12 anys.
El terratrèmol ha estat detectat amb epicentre a uns 5 quilòmetres de les platges de la ciutat de Los Angeles a les 9.30 hores --18.30 hores a l'Espanya peninsular-- i l'hipocentre a 12,2 quilòmetres de profunditat, segons les dades del Servei Geològic dels Estats Units.
Mitjans de comunicació de la zona s'han fet ressò de la informació i han confirmat que el tremolor s'ha pogut sentir en una àmplia regió, tot i que de moment no hi ha notícia de danys d'importància. Sí que s'han confirmat diversos terratrèmols posteriors de menor intensitat.