Suspesos de les seves funcions els agents de la Patrulla Fronterera que van disparar contra Alex Pretti

Europa Press/Contacto/Paul Christian Gordon
MADRID 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units ha confirmat aquest dimecres que els agents de la Patrulla Fronterera que van disparar contra l'infermer Alex Pretti a la ciutat de Minneapolis, a l'estat de Minnesota, han estat suspesos de les seves funcions.
La sotssecretària del Departament de Seguretat Nacional, Tricia McLaughlin, ha confirmat la mesura en declaracions a Europa Press, al·ludint al fet que es tracta del "protocol estàndard" després que el Departament afirmés en un informe enviat al Congrés que van ser dos els agents que van tirotejar a Pretti.
Pretti va morir dissabte passat quan un agent de la Patrulla Fronterera li va disparar en reiterades ocasions mentre estava sent reduït durant una operació del Servei de Control d'Immigració i Duanes (ICE) al centre de Minneapolis.
Michael i Susan Pretti, pares de Pretti, van assegurar que el seu fill "no tenia cap arma a la mà" quan va ocórrer l'incident, sinó un telèfon mòbil. "Tenia el telèfon a la mà dreta i la mà esquerra sense res per intentar protegir a la dona que acabava de tirar al terra l'ICE, tot això mentre estava sent ruixat amb pebre", van relatar els seus familiars.
Segons el Departament de Seguretat Nacional, l'infermer de 37 anys anava armat amb una pistola i dos carregadors. Les actuacions dels agents de l'ICE a Minnesota han generat importants manifestacions, especialment arran de la mort de Pretti i de Renée Good el passat 7 de gener, també tirotejada per agents federals, així com per la detenció d'un nen de cinc anys.
L'Associació Nacional del Rifle (NRA), el lobby més important dels Estats Units a favor de la possessió d'armes de foc, va recordar en un comunicat que fins i tot si Pretti hagués tingut un arma, la Constitució prohibeix als agents de la llei disparar a ciutadans armats si no representen una amenaça imminent.