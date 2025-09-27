El Suprem d'EUA autoritza la retallada de 3.400 milions en ajuda exterior de l'Administració Trump

MADRID 27 set. (EUROPA PRESS) -
- Departament. d'Estat:
El Tribunal Suprem d'Estats Units ha autoritzat la suspensió de 4.000 milions de dòlars (3.400 milions d'euros) destinats a cooperació i ajuda exterior que el president d'Estats Units, Donald Trump, havia retingut dels fons federals i que ja havia estat acceptada de manera provisional a principis del mes de setembre per la mateixa institució.
"Avui, la Cort Suprema va fallar 6-3 a favor de recolzar l'ús històric que va fer el president Trump d'una rescissió de butxaca per cancel·lar prop de 5.000 milions de dòlars en assistència estrangera i despeses en organitzacions internacionals considerades malgastadors, ideològics ('woke') i instrumentalitzats", ha anunciat el Departament d'Estat en una publicació a la xarxa social X. "Un cop més, la llei està del nostre costat", ha postil·lat, presentant la fallada com "una altra gran victòria per a l'agenda de política exterior de 'America First".
Després de la decisió de l'inquilí de la Casa Blanca d'acometre una retallada de fins a 30.000 milions de dòlars (25.500 milions d'euros) d'aquestes ajudes només arribar al poder al gener, un tribunal federal d'apel·lacions va sentenciar que el Govern nord-americà havia de realitzar una despesa de 10.000 milions de dòlars (uns 8.500 milions d'euros) abans del 30 de setembre.
Amb prou feines uns dies més tard i després que l'Administració del país sol·licités per la via d'urgència la suspensió d'aquesta sentència, el Tribunal Suprem va donar la raó al mandatari nord-americà de manera cautelar. La mateixa cort ha confirmat aquest divendres la suspensió de la decisió del tribunal d'apel·lacions per al muntant de 4.000 milions de dòlars.
"Després que el Tribunal de Districte i la Cort d'Apel·lacions del Circuit de (Washington) D.C. deneguessin suspendre aquesta ordre, el Govern va presentar aquesta sol·licitud de suspensió. La sol·licitud, presentada al president del Tribunal Suprem i per ell referida al Tribunal, és concedida", resa l'auto emès per la Cort Suprema.
No obstant això, el mateix document reflecteix que "aquesta ordre no ha d'interpretar-se com una decisió final sobre el fons" sinó que és una "visió preliminar".
El tribunal ha comptat amb la posició a favor de sis jutges enfront de tres que han mostrat el seu desacord amb la decisió final. Els magistrats dissidents han esgrimit que s'hauria d'haver "permès que els tribunals inferiors avancessin i garantit que aquesta important qüestió rebés la consideració que mereix".
Per la seva banda, l'auto ha assenyalat que "els danys al·legats a la conducció de la política exterior de l'Executiu semblen superar els possibles danys enfrontats pels demandants".