El sospitós de l'assassinat de Kirk no coopera amb la investigació i rebutja confessar

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
Tyler Robinson, el detingut per l'assassinat del comentarista conservador Charlie Kirk, ha rebutjat confessar i es nega a col·laborar amb la investigació, segons ha dit aquest diumenge el governador de Utah, Spencer Cox.
"No ha confessat a les autoritats. No està cooperant, però tota la gent del seu entorn està cooperant. I crec que això és molt important", ha afirmat en declaracions a la televisió nord-americana ABC.
El governador ha explicat que els familiars de Robinson, de 22 anys, sí estan col·laborant, com ho està fent la seva parella, un home que ha iniciat una transició de gènere: "Podem confirmar això, que el seu company d'habitació era el seu nuvi i que estava en transició de masculí a femení. Aquesta és la informació que tenia l'FBI (...). També està col·laborant amb les autoritats".
Cox s'ha referit també a la informació publicada per 'The New York Times' sobre que Robinson va dir en un fòrum de Discord que ell era l'autor dels trets que van matar Kirk. El governador ha confirmat que "aquesta conversa realment es va donar". "No el van creure. Va ser com una broma fins que va admetre que va ser ell de debò", ha explicat.
En intervencions anteriors Cox havia assenyalat a Robinson per estar "profundament adoctrinat per la ideologia esquerrana", però, en ser interrogat a ABC sobre si hi havia proves d'això, ha contestat que "fins ara procedeixen dels seus coneguts i els seus familiars" i s'ha remès al plec de càrrecs, que "reunirà tota aquesta informació".
Els càrrecs se sabran probablement dimarts, quan també hi ha prevista la primera compareixença de Robinson davant d'un jutge.
Cox ha assegurat que els propers dies hi haurà més dades i ha emplaçat la població a "triar la bondat" en aquest moment de "tensió política". "Són circumstàncies molt tràgiques que ens afecten a tots", ha recalcat.