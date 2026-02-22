EUA.- El servei de protecció de Trump mata a tirs a un jove que va intentar entrar en la seva residència de Mar-a-Lago

Europa Press/Contacto/Xinhua - Arxiu
MADRID 22 febr. (EUROPA PRESS) -
El Servei Secret d'EUA ha anunciat que el dispositiu de protecció del president, Donald Trump, ha matat a trets a un jove de 20 anys que intentava entrar, presumptament armat, en la residència del mandatari a Florida, Mar-a-Lago.
L'incident va ocórrer a les 01.30 hora local, aproximadament (les 07.30 del matí, hora a Espanya peninsular i Balears), quan el jove va ser detectat a la porta nord de la propietat "portant el que semblava ser una escopeta i un bidó de combustible", segons un comunicat del Servei Secret.
Agents del Servei Secret i un agent de l'Oficina del Xèrif del Comtat de Palm Beach (PBSO) "es van enfrontar a ell i van obrir foc" contra el jove. En el moment de l'incident no hi havia presència de cap persona sota la protecció del dispositiu de seguretat.
Els detalls de l'incident estan sota investigació, la identitat del jove mort es manté de moment en secret, pendent de notificació familiar i els agents involucrats han estat retirats provisionalment del servei mentre dura la investigació.