EUA.- El Senat confirma Kristi Noem com a secretària de Seguretat Interior de Trump

MADRID 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El Senat dels Estats Units ha aprovat aquest dissabte per 59 vots contra 34 el nomenament de Kristi Noem, la candidata de Donald Trump, per dirigir la Secretaria de Seguretat Interior, un càrrec clau en el context de la guerra contra la immigració declarada pel nou mandatari nord-americà.

Fins a sis demòcrates han votat a favor del nomenament: John Fetterman, Tim Kaine, Andy Kim, Gary Peters, Jeanne Shaheen i Elissa Slotkin, la qual cosa ha facilitat el procés, informa la premsa nord-americana.

"Gràcies, senyor president Trump per la confiança dipositada en mi per exercir com a secretària de Seguretat Interior. Treballaré perquè Amèrica torni a ser SEGURA!", ha apuntat la pròpia Noem en el seu compte d'X després del nomenament.

El suport d'alguns senadors demòcrates és un triomf per a Noem, qui ja portava quatre legislatures al Capitoli. Amb prou feines compta amb experiència en temes de Seguretat Interior, però sí que ha intervingut en immigració com a governadora de Dakota del Sud, on va arribar a enviar a la Guàrdia Nacional a la frontera. Treballarà estretament amb el denominat "tsar antiimmigració" de Trump, Tom Homan.

A més consolida la posició de Noem a l'entorn de Trump després que les especulacions sobre la seva possible companya de fórmula de Trump s'esvaïssin després de publicar un llibre en el qual va relatar que va disparar a un cadell que considerava "impossible d'ensinistrar".

A la primera setmana a la Casa Blanca, Trump ha signat diversos decrets contra la immigració per tancar vies legals d'entrada al país i ha enviat militars a la frontera amb Mèxic. Una de les mesures més polèmiques ha estat la de posar fi a la concessió de la ciutadania per naixement.

Noem també tindrà competències en transport, guardacostes, seguretat informàtica i el Servei Secret, sota la lupa després dels recents intents d'assassinat contra Donald Trump en campanya.

Trump ha aconseguit ja la ratificació d'uns altres quatre alts càrrecs, inclòs el del secretari d'Estat, Marco Rubio. També han estat ratificats John Ratcliffe al capdavant de l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA) i Pete Hegseth com a secretari de Defensa.