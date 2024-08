Biden i Harris reben els tres nord-americans alliberats per Rússia

MADRID, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, i la vicepresidenta, Kamala Harris, han rebut aquest dijous a Maryland els tres nord-americans alliberats per Rússia en l'intercanvi de presos; l'exmarine Paul Whelan, el periodista del diari 'The Wall Street Journal' Evan Gershkovich, i la periodista rus-nord-americà Alsu Kurmasheva.

Biden i Harris s'han traslladat a la Base de la Força Aèria Andrews, situada a l'estat de Maryland, on han rebut pocs minuts abans de la mitjanit a la pista els presos alliberats durant la jornada. Després d'això, Whelan, Gershkovich i Kurmasheva s'han reunit amb els seus éssers estimats.

Poc després de la rebuda, Biden s'ha apropat als mitjans de comunicació presents en el lloc i ha asseverat que el seu gabinet té "més feina a fer", mentre que ha lloat l'ajuda dels països aliats per haver aconseguit impulsar l'acord. "La meva feina és assegurar-me, en primer lloc, que no els empresonin. I, si ho fan, els recuperem", ha conclòs.

"És una sensació meravellosa. Ha trigat molt a arribar. Estava absolutament convençut que podíem aconseguir-ho. Ho deia de debò quan vaig dir que les aliances marquen la diferència. Ells van fer un pas endavant i es van arriscar per nosaltres i això va ser molt important", ha declarat, reconeixent que "la decisió més difícil" no ha estat de Washington, sinó d'uns altres dels països: "Els vaig demanar que fessin algunes coses que anaven en contra dels seus interessos immediats, com Alemanya i Eslovènia".

La vicepresidenta ha dit que "és un dia increïble": "Pots veure-ho en les famílies, en els seus ulls i crits", ha dit. "Estic molt agraïda al nostre president i al que ha fet aquí", ha expressat abans de subratllar que "es tracta d'un extraordinari testimoni de la importància de comptar amb un president que comprèn el poder de la diplomàcia" i "l'enfortiment de les aliances".

Com a part de l'acord, Rússia i Bielorússia han alliberat un total de 16 persones, inclòs l'opositor Vladimir Kara-Murza, mentre que els Estats Units i quatre països europeus (Alemanya, Eslovènia i Polònia) n'han alliberat vuit més, 24 en total, inclòs el periodista espanyol Pablo González.