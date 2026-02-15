Rubio matisa després del seu discurs de Munic que EUA no vol que Europa es converteixi en el seu "vassall"

Després de les crítiques a la seva compareixença, el secretari d'Estat esgrimeix que Washington busca un "soci" europeu "fort"
MADRID, 15 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat d'EUA, Marco Rubio, ha assegurat aquest diumenge que el seu país no vol que Europa es converteixi en el seu "vassall" com s'ha interpretat a partir del seu discurs d'aquest passat dissabte en la Conferència de Seguretat de Munic, i ha afegit que Washington, en realitat, el que busca és un aliat en la lluita contra amenaces comunes.
Després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, proclamés poc després del discurs de Rubio que la Unió Europea ja no té més remei que fomentar activament la seva independència per millorar la seva relació amb Washington, Rubio, ja de visita a Eslovàquia, ha assenyalat que "mai ha volgut que Europa depengui" d'Estats Units.
"No estem demanant a Europa que sigui un vassall. Volem que sigui un soci. Volem cooperar amb els nostres aliats i el nostre missatge definitiu és que, com més fort és un, tant de manera individual com a col·lectiva, més forta és l'OTAN. És de sentit comú", ha asseverat en roda de premsa acompanyat del primer ministre eslovac, Robert Fico.
Líders europeus, senadors nordamericans en l'oposició demòcrata i ONG com Amnistia Internacional han denunciat en les últimes hores el discurs de Rubio com una crida supremacista de la cultura occidental a costa de la resta del món.
En una declaració esquitxada de termes com a "cultura nacional", "herència", "valors cristians" o "declivi de la civilització occidental", Rubio va cridar a una reforma integral de Nacions Unides, a la qual va descriure com una organització irrellevant que s'ha "quedat sense resposta" als desafiaments contemporanis.
L'Alta Representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i Política de Seguretat, Kaja Kallas, va contestar aquest diumenge que "enfront d'els qui diuen que existeix una Europa decadent i 'woke', la nostra civilització no s'està enfrontant a cap tipus d'eliminació" i ha lamentat un "apallissament europeu que sembla estar de moda" en "un discurs dirigit en part al poble americà".
La secretària general d'Amnistia Internacional, Agnès Callamard, va criticar que "aquesta falta de comprensió multidimensional del món" és encara "més alarmant donat el projecte i la visió increïblement racistes" que va presentar el secretari d'Estat nord-americà.