EUA reobre el seu espai aeri després de quatre hores de paralització per fallades en les telecomunicacions

Transports assenyala una "sobrecàrrega" a la xarxa "obsoleta" i demana al Congrés fons per renovar-la
Seguretat Nacional descarta indicis de ciberatac però manté oberta la investigació
MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Administració Federal d'Aviació (FAA) dels Estats Units ha aixecat aquest dissabte l'ordre que suspenia tots els vols al país després de quatre hores de paralització que han provocat milers de retards i cancel·lacions al·legant "problemes en les telecomunicacions".
"En aquests moments hem obert l'espai aeri. Tenim els nostres centres i les nostres torres de control de trànsit aeri operatives", ha assegurat el secretari de Transports nord-americà, Sean Duffy, durant una roda de premsa a la Casa Blanca al costat del secretari de Seguretat Nacional dels Estats Units, Markwayne Mullin.
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Duffy ha atribuït la suspensió de vols a nivell nacional a la "obsoleta" infraestructura de control del trànsit aeri i ha instat directament el Congrés a aprovar majors fons per modernitzar el sistema. "És un sistema antic que ha col·lapsat. S'ha bloquejat a tot arreu. S'ha sobrecarregat", ha afirmat.
"Hem pogut aplicar solucions per reduir la sobrecàrrega en els nostres commutadors, la qual cosa ens ha permès restablir el funcionament de les xarxes. Per això, crec que que nostra solució ens dóna una indicació bastant clara que es va tractar d'un problema a la xarxa heretada que va provocar la caiguda. I, per cert, cap dels nous equips que hem instal·lat ha fallat. Es tracta exclusivament dels antics equips heretats que porten aquí des de sempre", ha criticat Duffy.
Així mateix, el secretari de Transport ha explicat que els enrutadores de telecomunicacions més antics van sofrir una sobrecàrrega de dades, la qual cosa va generar inconsistències tècniques que van portar a la FAA a suspendre els enlairaments com a mesura de precaució.
Duffy ha afirmat que Trump havia aconseguit al principi 12.500 milions de dòlars (més d'11.300 milions d'euros) com a inversió inicial per modernitzar el sistema, però que aquest diners solament cobria una part de la reforma. Per completar l'obra, Duffy ha demanat 50.000 milions de dòlars (uns 45.000 milions d'euros) al renovat Congrés nord-americà, incidint que no es tracta d'una qüestió "republicana" o "demòcrata" sinó una cosa necessària per a la societat nordamericana.
D'altra banda, tots dos secretaris han subratllat que la seguretat dels passatgers no va estar en perill en cap moment i han afirmat que la seva "principal responsabilitat és la seguretat dels Estats Units".
"La meva principal responsabilitat és la seguretat dels Estats Units. Aquesta és la meva prioritat, i si observen el que ha succeit avui, hi ha hagut una fallada, però hem aconseguit treure als avions de l'espai aeri de manera efectiva i segura. Vull que la gent voli amb seguretat. Si es perden un vol, un partit de beisbol o unes noces, m'importa que arribin a la seva destinació sense cap dany", ha matisat Duffy.
Per la seva banda, Mullin ha recolzat els fons sol·licitats per Duffy al Congrés nord-americà i ha reclamat una "revisió completa" dels sistemes tecnològics de la FAA, en línia amb la versió del Departament de Transport, que atribueix la paralització aèria a la sobrecàrrega dels nous equips sobre l'antiga infraestructura.
Així mateix, el secretari de Seguretat Nacional ha afirmat que el seu departament no ha trobat indici algun que el problema de les telecomunicacions ho hagi provocat un possible ciberatac, encara que no ha volgut descartar cap hipòtesi ja que "se segueix investigant".
"No hi ha indicis d'activitat sospitosa. No hem trobat rastres ni identificacions de persones que hagin accedit al sistema. Pel que sembla, tot va ser un procés automatitzat", ha assenyalat.
Segons els responsables, més de 3.500 avions es trobaven en ple vol quan la FAA va emetre l'ordre de suspensió arran de la inestabilitat en els radars i comunicacions.
"Teníem més de 3.500 avions en l'aire. Tots van participar en la maniobra, i l'última vegada que vaig revisar, hi havia menys de 400 a l'espai aeri, ja que tots es dirigien a aterrar de forma segura. I ho gestionem amb els nostres procediments habituals per a aquest tipus d'incidents", ha assegurat Duffy.