EUA reclama a Espanya "combatre la migració massiva" i invertir més en defensa

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MADRID 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha instat Espanya a "prendre mesures significatives" per "mantenir fronteres sòlides i segures", "combatre la migració massiva" i "incrementar la inversió en les capacitats de defensa necessàries per enfortir la seguretat europea".
En un escrit emès aquest dilluns per felicitar "Espanya i els seus ciutadans" la "Festa Nacional", ha aprofitat per incidir en la importància d' "avançar en les prioritats essencials per a la seguretat i la prosperitat d'ambdues nacions".
Ha recordat que els EUA celebren enguany el seu 250è aniversari, per reconèixer "el suport que Espanya va brindar durant la nostra lluita per la llibertat en la Revolució Americana", així com "els profunds llaços econòmics i els valors culturals que compartim en l'actualitat".
"En aquest dia tan especial, desitjo al poble espanyol una feliç celebració i un any esdevenidor pròsper", conclou el comunicat.