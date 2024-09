El productor Harvey Weinstein és sotmès a una operació quirúrgica de cor d'urgència

MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -

El productor cinematogràfic Harvey Weinstein va ser traslladat aquest diumenge des de la presó de l'illa Rikers fins a un hospital de Nova York per sotmetre's a una cirurgia cardíaca d'urgència, segons han informat els seus advocats, citats per la televisió britànica BBC.

Weinstein ha estat ingressat a l'Hospital Bellevue, segons els seus advocats, que recorden que el seu representat sofreix múltiples afeccions i que ha patit recentment dolors pectorals.

Weinstein ha estat hospitalitzat diverses vegades en els últims anys i al juliol va ser tractat per COVID-19 opr una doble pneumònia. En 2020 va ser ingressat amb dolors en el pit i aquest mateix any va ser operat d'una obstrucció arterial a l'Hospital de Bellevue. A més té diabetis i hipertensió.

Weinstein, de 72 anys, va ser condemnat a 23 anys de presó per violació i agressió sexual en 2020 en un tribunal de Nova York en un cas que va llançar el moviment #MeeToo. La condemna reflecteix l'agressió sexual soferta pel seu assistent de producció Mimi Halevi en 2006 i la violació de l'actriu Jessica Mann en 2013.

A l'abril la sentència va ser anul·lada després d'un recurs que considera que no va tenir un judici just, per la qual cosa haurà de sotmetre's a un nou procés judicial. En concret consideren que es va acceptar el testimonio de testimonis sobre suposats delictes aliens al plec de càrrecs. A més ha estat condemnat a 16 anys de presó a Califòrnia per violació, sentència que també ha estat recorreguda.

Més de 100 persones han denunciat a Weinstein per incidents ocorreguts des de finals de la dècada de 1970, malgrat la qual cosa el productor sempre ha mantingut la seva innocència.