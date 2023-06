EUA.- Presenten càrrecs penals per l'organització de vols amb migrants als Estats Units

El governador de Florida va enviar desenes de persones a una illa de Massachusetts com a part d'una política de reubicació de migrants



MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

La Policia del comtat de Bexar, a l'estat estatunidenc de Texas, ha presentat càrrecs penals per l'enviament l'any 2022 de desenes de migrants a la illa de Martha's Vineyard, a Massachusetts.

"L'oficina del xèrif del comtat de Bexar ha presentat oficialment un cas penal complet davant l'oficina del fiscal de districte del comtat de Bexar pel que fa a l'incident de setembre de 2022 en el qual 49 migrants van ser traslladats amb avió a Martha's Vineyard", ha declarat a 'The Hill' un portaveu de l'oficina.

"El càrrec presentat és detenció il·legal i s'han presentat diverses acusacions, tant de delicte menor com de delicte greu. En aquest moment, el cas està sent revisat per l'oficina del fiscal", ha agregat el portaveu.

Al setembre, el governador de Florida, Ron DeSantis --actual candidat a les primàries del Partit Republicà de cara a les eleccions presidencials de 2024--, va enviar desenes de persones a Martha's Vineyard com a part d'una política de reubicació de migrants.

Altres governadors republicans van autoritzar transportar amb autobús a milers de migrants a ciutats governades pel Partit Demòcrata per protestar pel flux a la frontera i les polítiques migratòries.

L'Associació Nacional per al Progrés de les Persones de Color (NAACP), l'organització de defensa dels drets civils més antiga dels Estats Units, va emetre a finals de maig una alerta en la qual adverteix del risc de viatjar a Florida per les polítiques "obertament hostils" del governador republicà. També la Lliga de Ciutadans Llatinoamericans Units (LULAC, per les seves sigles en anglès) va recomanar no viatjar a Florida en un avís emès el dimecres passat a causa de la nova llei de migració que entrarà en vigor al juliol d'aquest any.

La llei obliga els empresaris amb més de 25 empleats a comprovar el seu estatus migratori mitjançant una base de dades federal coneguda com I-Verify. Els empresaris que no compleixin la llei s'enfronten a multes de 1.000 dòlars (uns 924 euros) al dia fins que demostrin que els seus treballadors tenen els documents requerits. A més preveu multes per els qui transportin a immigrants indocumentats fins a Florida.