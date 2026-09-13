El Papa resa per les víctimes de l'11-S i demana renovar el compromís per la pau "a tot el món"

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MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha renovat aquest diumenge la seva oració "per els qui van perdre la vida i per els qui continuen portant amb si les ferides" dels atemptats terroristes de l'11 de setembre a Estats Units, en complir-se vint-i-cinc anys d'aquell "tràgic dia", i ha convidat a tots a resar "perquè el Senyor concedeixi a tot el món el do de la pau".
Així s'ha expressat el Pontífex aquest diumenge durant el rés de l'Ángelus a la Plaça de Sant Pere del Vaticà, on ha subratllat que "el record del tràgic esdeveniment de fa vint-i-cinc anys impulsa a renovar el nostre compromís per la pau, abans de res mitjançant l'oració", que ha confiat a la intercessió de la Mare de Déu, en un moment en què "els conflictes i la violència afligeixen a tants germans i germanes nostres".
D'altra banda, en la seva catequesis, el Papa ha reflexionat sobre l'Evangeli del dia, centrat en el perdó, i ha recordat que Jesús ho va ensenyar "i ho va testificar fins a en la creu, on va orar al Pare pels seus perseguidors". Davant de la pregunta de Pere sobre quantes vegades cal perdonar, el Pontífex ha subratllat que la resposta de Jesús, "no fins a set vegades, sinó fins a setanta vegades set", significa perdonar "més enllà de tot límit, sense mesura".
"Sense el perdó no es pot viure en pau: tard o d'hora, en el cor i entre les persones, sorgeixen conflictes, acusacions, rancors i venjances que destrueixen les relacions, divideixen a les famílies i desencadenen guerres", ha expressat Lleó XIV, al mateix temps que ha afirmat que "només el perdó allibera i retorna la llum, fins i tot allà on la pobresa material i moral de l'home, per un moment, ha aombrat l'horitzó".