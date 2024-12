Trump diu que EUA està sent "estafat" amb el canal de Panamà

Nomena Kevin Marino Cabrera ambaixador a Panamà

MADRID, 25 des. (EUROPA PRESS) -

El president electe d'Estats Units, Donald Trump, ha nomenat aquest dimecres Kevin Marino Cabrera nou ambaixador a Panamà i ha aprofitat per dir que Washington està sent "estafat" amb el canal de Panamà, una via fluvial que, els últims dies, ha deixat entreveure que mirarà de controlar.

"Em complau anunciar que Kevin Marino Cabrera exercirà com a ambaixador d'Estats Units a la República de Panamà, un país que ens està estafant al canal de Panamà, molt més enllà dels seus somnis més salvatges", ha manifestat en el seu canal de Truth Social, la seva pròpia xarxa.

Trump ha deixat entreveure els últims dies la seva voluntat de controlar el canal de Panamà en cas que la nació centreamericana no rebaixi les "absurdes" tarifes de pas. Des de Ciutat de Panamà han assegurat que el canal "seguirà sent" panameny, mentre que Trump ha recalcat que "caldrà veure-ho".

Respecte al futur ambaixador Cabrera, Trump ha destacat el seu "feroç" compromís amb els valors de l' "America first", la teoria política que defensa el president electe i que advoca per prioritzar els nord-americans enfront de migrants o tercers països. A més, l'ha enaltit com a "fonamental" per impulsar el creixement econòmic al comtat de Miami-Dade.