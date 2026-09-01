Mor una persona i una altra resulta ferida després de ser apunyalades per una dona a Nova York

Europa Press/Contacto/Kyle Mazza-UNF News via CNP
MADRID 1 set. (EUROPA PRESS) -
Una persona ha mort i una altra ha resultat ferida, després de ser apunyalades aquest dilluns per una dona que portava diversos ganivets a l'emblemàtica plaça neoyorkina de Times Square, la qual, posteriorment, també ha mort.
"A primera hora d'aquesta tarda, una dona que portava diversos ganivets va apunyalar a altres dues persones a Times Square, a la Setena Avinguda", ha informat en roda de premsa l'alcalde de la ciutat, Zohran Mamdani, qui ha lamentat la mort d'una de les víctimes, alhora que ha precisat que l'altra roman "estable" a l'Hospital Bellevue.
En la seva intervenció, el regidor nord-americà ha explicat que agents de Policia de la ciutat "van reaccionar d'immediat", utilitzant una pistola elèctrica i disparant les seves armes de foc. Seguidament, tant les dues víctimes com l'agressora van ser traslladades al referit centre hospitalari, on aquesta última també ha mort.
"Vull donar les gràcies als agents de la Policia de Nova York que van intervenir i van impedir que un atac horrible s'agreugés encara més", ha remarcat Mamdani para, seguidament, apuntar que serà duta a terme una investigació sobre els fets.
Durant aquesta mateixa intervenció davant dels mitjans, la comissionada de Policia de Nova York, Jessica Tisch, ha apuntat, d'acord amb la investigació preliminar, que l'incident hauria començat prop del carrer 41 amb la Setena Avinguda, on l'autora, armada amb dos ganivets, es va apropar a un home que acabava de sortir del metro amb la seva esposa.
Un testimoni va declarar veure com la responsable del succés va treure dos ganivets d'una bossa abans d'apropar-se a la primera víctima: un home de 68 anys a l'abdomen del qual va clavar els seus ganivets. Posteriorment, la sospitosa es va apropar a una dona de 32 anys, a la qual també va apunyalar en zona similar.
"Creiem que aquest també va ser un atac aleatori i sense provocació prèvia", ha precisat Tisch en la referida roda de premsa.