EUA.- Mor l'ex-president nord-americà Jimmy Carter als 100 anys

MADRID 29 des. (EUROPA PRESS) -

L'ex-president nord-americà Jimmy Carter ha mort aquest diumenge a la seva casa de Plains, a Geòrgia, als 100 anys, ha informat el Centre Carter.

"El nostre fundador i ex-president d'Estats Units, Jimmy Carter, ha mort aquesta tarda a Plains, Geòrgia, envoltat de la seva família", publica en un comunicat.

El Centre Carter ha destacat que és el president més longeu de la història del país i que deixa 4 fills --Jack, Chip, Jeff i Amy--, 11 nets i 14 besnets. La seva esposa, Rosalynn, i un dels seus nets van morir abans que ell.

"El meu pare era un heroi, no només per a mi, sinó per a qualsevol que cregui en la pau, els drets humans i l'amor desinteressat", ha apuntat Chip Carter. "Els meus germans, germana i jo ho compartim amb la resta del món a través d'aquests valors comuns. El món és la nostra família per com va unir la gent i us agraïm que honreu la seva memòria per viure segons aquests valors comuns", ha afegit en el comunicat.

El Centre Carter ha avançat que hi haurà actes públics a Atlanta i a Washington i un enterrament privat a Plains. El funeral d'Estat obert al públic i les rutes de la comitiva estan encara per determinar.

Carter, nascut l'1 d'octubre de 1924 en aquesta mateixa localitat, Plains, va ser el 39º president d'Estats Units, entre 1977 i 1981, com a candidat del Partit Demòcrata.

El 2002 va rebre el Premi Nobel de la Pau per les seves iniciatives "per trobar solucions pacífiques als conflictes internacionals, impulsar la democràcia i els drets humans i fomentar el desenvolupament econòmic i social".